Si intitola “Il treno” l’ultimo episodio della travel comedy “Si dice Belìce – Futtitinni”, la serie di 4 mini video prodotta da Uni.ca. e dal “Gal Valle del Belìce” che l’ha finanziata. Questo ultimo episodio, che vede protagonisti Antonio Pandolfo e Alessandro Gandolfo, è stato girato sui binari della vecchia ferrovia a scartamento ridotto, nel tratto tra Marinella di Selinunte e Sciacca, a pochi passi dalla Riserva naturale foce del fiume Belìce. Partendo dalla corretta pronuncia del nome, si scherza sulle aspettative del turista milanese che si imbatte in binari dai quali non passa un treno che, però, oggi ospitano un percorso naturalistico inatteso e, a pochi metri, un mare spettacolare che si disvela dietro le dune sabbiose della spiaggia di “Giache Bianche”. A dare ritmo al racconto sono le battute reciproche dei due personaggi che si muovono quasi casualmente sullo sfondo di un ambiente che non ha bisogno di essere presentato diversamente da com’è!

L’obiettivo dei mini video è quello di raccontare il territorio del Belìce che oggi offre percorsi turistici, culturali, naturalistici ed enogastronomici di grande pregio, adatti ad un turismo che vuole entrare in contatto con un territorio ancora incontaminato, fortemente centrato sulla tradizione di piccole comunità laboriose.