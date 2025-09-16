Terzo appuntamento online del viaggio “Si dice Belìce – Futtitinni”, la travel comedy prodotta da Unica srl e Gal Valle del Belìce che racconta in modo innovativo, ironico e leggero il Belìce contemporaneo. La terza puntata – “Il mal di testa” – i protagonisti della travel comedy, Antonio Pandolfo e Alessandro Gandolfo, nelle vesti il primo di un simpatico ed ironico siciliano e l’altro di un milanese in vacanza un po’ impacciato, si danno appuntamento al Castello Grifeo per una visita culturale all’area museale, che disvelerà reperti archeologici e tesori inaspettati risalenti all’età del Bronzo, e per un aperitivo a base di uno speciale sushi “alla belicina”.

L’obiettivo del progetto è quello di raccontare il territorio: se da un lato si scherza su una viabilità non proprio ottimale, dall’altro ci si consola con la bellezza del paesaggio, con la cultura e con il cibo che delizia e inebria facendo passare in secondo piano qualche fatica in più costata al “milanese in vacanza” per arrivare a destinazione. E così tra le mura del castello medioevale simbolo della città, Pandolfo mostra al suo amico turista che Partanna è un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia grazie al suo Parco preistorico e al Museo civico, che la sua posizione nella Valle del Belìce la rende ideale per chi cerca un turismo naturalistico autentico e lento. E l’aperitivo all’orientale richiesto dal milanese? A Partanna c’è quello alla “belicina”. Il sushi della Valle del Belìce è un tripudio di tocchetti di Vastedda, deliziosa cipolla partannese, olive e olio varietà Nocellara, cassatelle di Montevago e un vino che fanno dimenticare qualsiasi spritz! Quarto appuntamento – online lunedì 22 settembre – è stato ambientato alla Riserva naturale foce del fiume Belìce.