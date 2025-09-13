Con la terza e ultima tappa all’Azienda Agricola Musanegra di Castelvetrano, si è conclusa ieri la prima edizione di Gusto Med, il nuovo format enogastronomico ideato dalla Chaîne des Rôtisseurs Trapani e dall’Associazione Cucina Siciliana, in collaborazione con la Couscous Academy di Tunisi. Dopo l’esordio a bordo di un caicco nel porto di Trapani e la seconda serata a Valderice, l’evento ha chiuso il suo viaggio celebrando ancora una volta il couscous come simbolo di dialogo tra culture e ponte tra le due sponde del Mediterraneo. Protagonista della cucina è stata la chef tunisina Latifa Khairi, Ambasciatrice del Couscous Academy, che ha guidato gli ospiti alla scoperta di ricette autentiche e racconti di tradizione. La serata è stata arricchita dalla performance artistica di Ida Bruno, che con il suo spettacolo del fuoco “Bazar” ha incantato il pubblico, intrecciando danza, energia e suggestione visiva.

«Siamo estremamente soddisfatti di questa prima edizione – ha dichiarato Maurizio Messina, presidente della Chaîne des Rôtisseurs Trapani –. Gusto Med è nato come un esperimento e si è rivelato un progetto capace di unire sapori, culture e persone diverse sotto un’unica bandiera: quella del Mediterraneo. L’entusiasmo del pubblico ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta e ci spinge a guardare con fiducia alle prossime edizioni». Tre città, tre serate, un unico Mediterraneo da celebrare: Gusto Med si conferma così un format capace di raccontare identità, convivialità e bellezza attraverso la forza universale del cibo.