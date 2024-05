Si chiamava Giuseppe Carpinelli, 33 anni, originario di Benevento, l’operaio morto oggi pomeriggio in contrada Ranchibilotto a Salemi. L’incidente è avvenuto nel parco eolico “Erg 69″ al palo 3. Carpinelli era dipendente della ditta “IVPC Service srl” con sede operativa a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento che stava operando in sub-appalto per il montaggio meccanico. Durante le operazioni di manutenzione, il giovane campano è precipitato da un’altezza di circa 30 metri all’interno di una pala eolica alta 113 metri. Per recuperare il corso sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Salemi e Trapani. Sul posto è intervenuto anche il personale SAF (speleo-alpino-fluviale), presente anche il personale del 118. L’intervento di recupero del corpo da parte dei vigili del fuoco è risultato particolarmente difficoltoso per le condizioni in cui si trovava il corpo del giovane dopo la caduta.

“Bisogna assumere più ispettori per i controlli sul lavoro, perché non possiamo più vedere morire le persone che escono di casa per lavorare e non fanno più rientro”, ha detto Elly Schlein, segretaria nazionale Pd oggi pomeriggio in piazza a Castelvetrano. La Schlein ha espresso il cordoglio dell’intero partito per la morte di Giuseppe Carpinelli, il giovane caduto da una pala eolica a Salemi. “Dobbiamo tenere accesi i riflettori sul tema lavoro e sicurezza, questa è un’emergenza he riguarda tutto il Paese.- ha aggiunto – Bisogna investire nella formazione, responsabilizzare le aziende, formare una cultura del lavoro sicuro”. E ha esortato: “Basta ai contratti pirati che sfornano lavoro precario, dobbiamo batterci per il salario minimo garantito a tutti”.

AUTORE. Redazione