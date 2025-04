Il cuore del centro storico di Castelvetrano torna a battere al ritmo della musica dal vivo. Dopo anni di abbandono e silenzi il Sistema delle Piazze si sta lentamente riappropriando del suo ruolo centrale nella vita sociale e culturale della città. Merito della sinergia tra due giovani e dinamiche realtà locali, Cusà e Cafè D’Aragona, che hanno scelto di investire nella bellezza della condivisione e nell’energia della musica.

Il nuovo corso è cominciato con una serie di eventi che in pochi weekend hanno già attirato centinaia di persone provenienti anche dai comuni vicini. Sabato 5 aprile è stato il turno di un coinvolgente tributo a Vasco Rossi, con la band “Colpa d’Alfredo” che ha scaldato la piazza con i grandi classici del rocker di Zocca. Un successo di pubblico che ha trasformato la serata in una vera festa all’aperto.

Visto il successo, i due locali promotori hanno deciso di continuare a percorrere questa strada. Venerdì 11 aprile, infatti, le note delicate e coinvolgenti dei Coldplay animeranno ancora una volta la piazza, con un tributo alla celebre band britannica ad opera dei “My Universe”. Un’altra occasione per vivere un centro storico ritrovato, dove la musica non è solo intrattenimento, ma diventa strumento di rinascita urbana e sociale.

In un momento in cui molti centri storici faticano a restare vivi, Castelvetrano mostra che è possibile invertire la rotta. A fare la differenza è stata la collaborazione tra operatori privati, capaci di creare un’offerta aggregativa che mancava da tempo. Cusà e Cafè D’Aragona non hanno solo acceso le luci della piazza, ma anche una speranza: che questo sia solo l’inizio di un rinnovato protagonismo del Sistema delle Piazze.

AUTORE. Redazione