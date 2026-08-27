Alle Cave di Cusa tornano gli spettacoli: da venerdì 28 a domenica 30 agosto tre appuntamenti promossi dal Comune, mentre dal 2 al 5 settembre saranno quattro gli spettacoli promossi (e pagati) dal Parco archeologico di Selinunte del quale l’area archeologica delle Cave di Cusa fa parte. «Sembrava impossibile, invece, il lavoro di un grande sindaco, la lungimiranza di Felice Crescente, direttore del Parco e, perché no, l’amore che mi lega a questo posto hanno reso tutto possibile», ha scritto sui social l’assessore comunale al turismo Piero Indelicato. Venerdì 28, ore 21, si inizia con “Dire Straits timeless tribute”, per poi proseguire sabato 29 con “Corpi” di Giuseppe Ivan Undari e la direzione artistica di Elvira Biondo e poi domenica 30 col concerto lirico-pop di Maurizio Indelicato e Giovanni Ranieri (biglietto 10 euro per ognuno dei 3 spettacoli). Il 2 settembre, ore 18, “Tramonto alle Cave, con musica e aperitivo; il 3 settembre andrà in scena “Andromeda e Perseo” con Ernesto Maria Ponte, il 4 settembre andrà in scena “Pinocchio” con Sergio Vespertino, il 5 settembre “Eurydice” con E. Di Dio e D. Campisi. I biglietti per questi 4 spettacoli sono disponibili sul sito del Parco.