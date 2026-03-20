La Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa gestita da Legambiente Sicilia aderisce al bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il progetto “Missione verde”, dedicato alla conservazione della natura e alla divulgazione delle conoscenze ambientali. Il bando è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, il progetto prevede una durata di 12 mesi e costituisce un’esperienza utile e formativa. “Cerchiamo giovani amanti della natura, che vogliono mettersi in gioco per tutelare e promuovere il proprio territorio” – dichiara la direttrice della Riserva Giulia Casamento – i volontari forniranno alla Riserva un prezioso aiuto per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione degli ambienti naturali protetti: saranno impegnati nella gestione del centro Esplora ambiente della Riserva, nella conduzione di escursioni e visite guidate, nelle attività di educazione ambientale, nell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e promozione, nelle attività di tutela degli ambienti naturali. E’ una grande opportunità di crescita”.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile al link: https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro l’8 aprile 2026 alle ore 14.

Il bando è disponibile sul sito dell’Ufficio nazionale del Servizio Civile al link: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2026/2/bando-ordinario-2026/

Il progetto “Missione Verde” è scaricabile [QUI]. Per ulteriori informazioni si può chiamare al 3298620473-75.