L’ Istituto Walden di Menfi, Centro Sociale Psicopedagogico dell’Handicap, delle Disabilità e delle Emarginazioni, offre attraverso il Servizio Civile Universale, un’esperienza sul campo in ambito sociale e educativo; formazione continua e supporto costante e l’opportunità di lavorare in un team che crede nei valori di inclusione, solidarietà e crescita. Il Servizio Civile è della durata di 12 mesi presso la sede di Menfi, tra le attività che si intraprenderanno, il supporto ai minori, giovani in difficoltà e laboratori ludico-ricreativi. La candidatura è rivolta ai giovani dai 18 ai 28 anni con una passione per il sociale.

Come candidarti?

Clicca su https://domandaonline.serviziocivile.it

Compila il modulo di candidatura. I progetti a cui poter partecipare sono: CONCRESCERE 2024; SAP 182355

Partecipa al nostro processo di selezione!

Deadline: 27 Febbraio 2025 h: 14:00

AUTORE. Redazione