Saranno complessivamente 18 i giovani che entro il mese di ottobre prenderanno servizio al Comune di Castelvetrano nell’ambito dei progetti di Servizio Civile Universale. Per loro si apre un percorso della durata di un anno che li vedrà impegnati in attività rivolte alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla promozione del territorio e alla partecipazione sociale.

A Palazzo Pignatelli si è svolto un primo incontro tra i volontari e l’Amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Giovanni Lentini, degli assessori Rosalia Ventimiglia e Monia Rubbino, dei responsabili delle Direzioni comunali Pasquale Calamia, Caradonna e Morici e della dottoressa Minuto, che avrà il compito di coordinare i ragazzi durante il loro percorso.

L’incontro è servito a presentare le linee generali delle attività e a consentire ai giovani di conoscere le persone e gli uffici con i quali collaboreranno. Sono tre i progetti di Servizio Civile assegnati al territorio di Castelvetrano, attraverso i quali i volontari avranno la possibilità di vivere un’esperienza formativa e, allo stesso tempo, offrire il proprio contributo alla comunità.

Il percorso nasce dalla collaborazione tra il Comune di Castelvetrano e il CIF “Don Minzoni”, che ha contribuito alla realizzazione e all’avvio dei progetti. Per l’Amministrazione comunale si tratta della prima esperienza di questo tipo attivata direttamente a favore dei giovani attraverso il Servizio Civile Universale.

«Abbiamo voluto incontrare personalmente i ragazzi per dare loro il benvenuto e sottolineare l’importanza del percorso che stanno per iniziare – ha dichiarato il sindaco Giovanni Lentini –. Il Servizio Civile rappresenta un’importante occasione di crescita personale, di formazione e di partecipazione attiva alla vita della nostra comunità».

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il lavoro svolto dall’assessore Ventimiglia e dai Servizi sociali per rendere possibile l’attivazione dell’iniziativa, augurando ai volontari di affrontare il prossimo anno «con entusiasmo, responsabilità e spirito di collabora