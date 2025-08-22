Ladri in azione in alcuni comuni del Belìce. Potrebbe essere lo stesso gruppo di malviventi che la scorsa notte ha prima rubato i diffusori acustici di un’attività commerciale a Santa Ninfa e poi avrebbe portato via i pneumatici di un autovettura a Gibellina. Questa mattina l’amara sorpresa del titolare del veicolo che si trovava in sosta lungo la Via Elimi, vicino al centro storico. Sempre a Gibellina sarebbe stata forzata la porta di un’abitazione e un altro autoveicolo. Sul fatto indagano i Carabinieri.