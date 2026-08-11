L’atleta diversamente abile Fausto Firreri, l’associazione “Abilmente uniti”, la cantante Fiordaliso e Annamaria Piazza. È stato assegnato a loro il Premio “Sulana d’oro” nell’ambito della XI edizione della Festa del pane e della pasta a Borgata Costiera (Mazara del Vallo). Nelle tre serate di spettacolo e degustazione il Premio è stato assegnato all’associazione “Abilmente uniti” che da anni si impegna in percorsi di inclusione e poi a Fausto Firreri, premiato dall’assessore regionale all’istruzione Mimmo Turano per il suo percorso di successo e le attività che conduce. Fausto Firreri nel ’92, a causa di un incidente con la moto, perse la gamba sinistra ma, nonostante questo, non si è fermato di fare sport: nuoto, pallacanestro in carrozzina, apnea, seguendo ogni anno tantissimi bambini nel suo centro a Tre Fontane. Il Premio – nelle altre due serate – è stato assegnato alla cantante Fiordaliso, una delle interpreti più conosciute della musica italiana. Nella terza giornata di iniziative il Premio “Sulana d’oro” è stato assegnato ad Annamaria Piazza per il suo percorso e il suo impegno. Nell’ambito dei tre giorni è stato anche ricordato Giuseppe Tragna, direttore di banca originario di Favara, ucciso il 18 luglio 1990 a San Leone. La sua storia è stata raccontata dal giornalista Carmelo Sardo nel libro “L’ultima estate di un uomo perbene. Una storia dimenticata, una verità negata”. A Sardo è stato consegnato il Premio nazionale “La Dimensione del tempo”.