Il progetto c’è ma si cercano fonti di finanziamento. È il destino della via Marco Polo di Marinella di Selinunte, arteria viaria sulla quale, da più di dieci anni, si parla di riqualificarla ma nulla è stato ancora concretizzato. Il progetto originario risale al 2014 e si sarebbe dovuto finanziare tramite i fondi Pac per un importo complessivo di circa 476 mila euro. L’iter è andato avanti ma poi, durante la gestione della Commissione straordinaria in Comune, il progetto si è arenato. Ora l’ufficio tecnico comunale ha rimesso le mani a quel progetto originario, riattualizzandolo per un importo complessivo di circa 750 mila euro. Ma non c’è, al momento, nessun finanziamento disponibile. «Il progetto esecutivo è stato già approvato dalla Commissione dell’Area urbana funzionale di Trapani», chiarisce l’assessore comunale Davide Brillo che segue la vicenda. In effetti, così come ribadito dall’assessore, il progetto è inserito nelle opere finanziabili del comprensorio strategico siciliano che coinvolge 11 comuni che beneficeranno di oltre 135 milioni di euro (PR FESR 2021/2027). Ma mancano, a oggi, i decreti di finanziamento.