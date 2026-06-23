Ruspe e camion in azione al porto di Marinella di Selinunte dove sono stati avviati i lavori di rimozione della posidonia ammassata sulla banchina del porto. Dopo il falso avvio delle scorse settimane, quando i pescatori bloccarono l’escavatore proprio all’ingresso dell’area portuale, ora i mezzi si sono messi a lavoro per rimuovere dapprima la posidonia che da almeno un anno è in giacenza sulla banchina. Il periodo, certamente, non è quello favorevole per questo tipo di lavori, essendo che l’estate porta turisti nella borgata. Eppure la Regione Siciliana ha stanziato quasi 500 mila euro per la rimozione della posidonia e ha dato avvio i lavori, appaltati dalla “Cogis srl”. Resta l’incognita della bonifica del porto, intasato di sabbia e posidonia. I pescatori della borgata chiedono a gran voce la pulizia del bacino per consentire, nuovamente, di poter ormeggiare le proprie imbarcazioni.