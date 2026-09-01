È in programma domenica 6 settembre l’iniziativa “Un tuffo nell’arte”, giunta alla X edizione e dedicata a Lia Calamia. All’interno del baglio Florio del parco archeologico di Selinunte Amacus art gallery e la Pro Loco Selinunte organizzano la giornata che sarà dedicata all’arte. A partire dalle ore 9 con l’estemporanea di pittura. La giuria che decreterà i vincitori è presieduta da Tanino Bonifacio, critico d’arte, che terrà un intervento dal titolo “I segni di Lia Calamia e le forme di Carla Accardi”. Al termine dell’estemporanea, alle ore 19,30 durante la cerimonia di premiazione, sarà anche assegnato il riconoscimento del memorial dedicato a Lia Calamia. A chiudere la giornata un momento conviviale offerto da Ted formazione professionale, con la firma dello chef Filippo Catalano e le note brasiliane dell’Ermanno Nuzzo Quartet, con il concerto “Tocco di Brasile”.