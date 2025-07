Selinunte si prepara ad accogliere il Festival dell’Anima 2025, un’esperienza unica pensata per risvegliare e nutrire l’interiorità. Tra poesia, musica, meditazioni guidate e concerti al lume di candela, questo festival invita i partecipanti a connettersi con la propria risorsa interiore più profonda. Un’occasione per riflettere sul senso dell’esistenza, riscoprire l’unità dell’Essere e lasciarsi ispirare dall’Amore che anima ogni cosa.

Un viaggio di luce e consapevolezza tra spiritualità e bellezza, per esplorare l’anima con cuore aperto.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL DELL’ANIMA

SELINUNTE SOULFEST 2025

UN INCONTRO D’ANIMA SOTTO LE STELLE.

Ore 17:00 – Benvenuto al Festival

Saluti di apertura

Monia Rubbino – Assessora alla Pace

Debora Balsamo – Associazione Hypsas

Presentazione a cura di Franca Maria Impallari – Associazione Egeria

Ore 17:30 – Diventare Pace: Un Cammino Interiore

Con Carla Parola

Un invito a scendere dentro sé stessi per riconoscere la pace come stato dell’essere, prima ancora che come condizione esterna.

Ore 18:30 – Portare Pace nella Realtà di Ogni Giorno

Con Jo Alberti

Come incarnare la pace nelle azioni quotidiane, trasformando la vita in un atto d’amore e consapevolezza.

Ore 19:30 – Meditazione Guidata: Dimora di Pace sul Pianeta Terra

Un momento collettivo di silenzio e connessione, per ancorare nel presente un seme di armonia universale.

Ore 20:00 – SoulFest Concert

Con il maestro Fabio Pecorella

Un concerto intimo e ispirato, immersi nella luce calda delle candele. Musica per l’anima, che accarezza il cuore e apre all’Infinito.

Ore 20:45 – Cena in Bianco a Lume di Candela

Serata in abito bianco – simbolo di purezza e nuova luce

Una cena conviviale e luminosa, per celebrare insieme il dono della presenza, della bellezza e dell’incontro.

Unisciti a noi per una giornata di ascolto, bellezza e consapevolezza. Un festival che non solo si vive, ma si sente nel profondo dell’Essere.

PER ISCRIZIONE: Info e prenotazione obbligatoria, entro il 18 luglio: 328 0291763 – associazionehypsas@gmail.com

AUTORE. Redazione