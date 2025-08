«Che fine ha fatto l’estate selinuntina?». È quello che si chiede il vice presidente del consiglio comunale Barbara Vivona che ha presentato stamattina un’interrogazione al sindaco Giovanni Lentini per chiedere conto e ragione. Dalla Regione Siciliana sono stati stanziati fondi destinati alla promozione turistica e «avrebbero dovuto sostenere iniziative come la rassegna selinuntina», spiega la Vivona. E, invece, «ad agosto non è stata ancora presentata – spiega la Vivona – le aspettative dei cittadini e degli operatori turistici sono state completamente disattese». Il cartellone dell’estate selinuntina non è stato, dunque, pianificato: «il sindaco fornisca un resoconto dettagliato e trasparente su come sono stati spesi i finanziamenti regionali destinati alla promozione turistica, specificando le voci di spesa e le relative iniziative realizzate». Di fondo c’è che rimangono i rapporti tesi tra Barbara Vivona (forzista, vicina al deputato Stefano Pellegrino) e il sindaco Giovanni Lentini che ha inserito in giunta l’assessore Monia Rubbino (parente di Vito Fazzino e vicina all’ex deputato Tony Scilla, coordinatore provinciale di Forza Italia e in contrasto con l’onorevole Pellegrino). La Vivona, tra le righe, chiede al sindaco se ha incontrato «qualche difficoltà nel valorizzare un’eredità storica come questa e di gestire i fondi pubblici che le sono stati affidati».

AUTORE. Redazione