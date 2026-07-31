È di due feriti gravi il bilancio dell’ennesima rissa avvenuta stanotte tra extracomunitari a Marinella di Selinunte. Si tratta di una seconda rissa verificatasi nel giorno di un giorno. La prima è successa due giorni addietro. In quella di ieri notte, invece, i due feriti sono gravi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno di un’abitazione nei pressi dell’ex stazione ferroviaria, dove ora i militari dell’arma stanno effettuando indagini specifiche tramite il nucleo della Scientifica. Le due risse sono, comunque, avvenute tra gruppi di extracomunitari sui quali i carabinieri stanno svolgendo indagini anche per capire i moventi che hanno spinto a sferrare i colpi violenti di taglio.