Un fine settimana al parco archeologico di Selinunte che apre gratuitamente per la prima domenica del mese (3 maggio). Alle 10.30 sarà disponibile la visita didattica Selinunte highlights, e alle 11.30 ritorna il percorso alle mura fortificate dell’Acropoli, costruite dal tiranno siracusano Ermocrate dopo la distruzione di Selinunte nel 409 a.C. È una visita molto particolare perché si entra nei passaggi segreti, osservando i cunicoli, le vie di fuga e le feritoie quadrate da dove gli abitanti riversavano migliaia di frecce sui nemici. Si potrà partecipare alla visita anche sabato (2 maggio) alle 10.30.

Si può sempre acquistare anche l’Archeopass, il biglietto congiunto per visitare i parchi archeologici di Selinunte e Segesta e, nell’anno di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, ottenere riduzioni sugli ingressi anche al MAC – Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, al Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi e a Belìce/EpiCentro della Memoria Viva del CRESM.

Il Parco di Selinunte è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18. Info e prenotazioni: www.coopculture.it