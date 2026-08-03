Contro chi sporca tolleranza zero. È quello che annuncia l’Amministrazione comunale di Castelvetrano dopo quello che è successo ieri a Marinella di Selinunte. La scalinata che conduce allo scalo di Bruca è stata ripulita e, nel giro di qualche ora, è stata nuovamente sporcata con bottiglie di vetro e rifiuti abbandonati. «Un gesto che mortifica il lavoro degli operatori e rappresenta un’offesa all’intera comunità», chiarisce il sindaco Giovanni Lentini sul suo profilo Facebook. Che aggiunge: «Chi continua a pensare di poter sporcare e deturpare il territorio nell’anonimato dovrà ricredersi. Non ci sarà più alcuno sconto per chi si rende responsabile di questi comportamenti. Chi verrà individuato risponderà delle proprie azioni sia sotto il profilo amministrativo e civile, sia, ove ne ricorrano i presupposti, anche sotto il profilo penale».