Nei giorni scorsi, l’area occidentale delle mura di cinta dell’Acropoli del Parco Archeologico di Selinunte ha ritrovato nuova luce grazie ad un intervento di pulizia e manutenzione del verde realizzato in collaborazione con il Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana. Un lavoro prezioso, che rende i percorsi più ordinati e sicuri, permettendo a chi visita il Parco di immergersi ancora di più nell’armonia tra archeologia e paesaggio. Un’attività straordinaria che è stata possibile grazie ad un protocollo con il Dipartimento dei Beni Culturali. “Ringrazio gli operai del Corpo Forestale – ha dichiarato il Direttore Felice Crescente – Senza di loro, non sarebbe stata possibile questa attività straordinaria di scerbatura, necessaria per consentire la visita in luoghi che non erano accessibili da tanto tempo. Continueremo l’attività con personale e mezzi del Parco Archeologico al fine di offrire una visita ancora più immersiva ai visitatori. A Selinunte, ogni cura dedicata al sito è un gesto di accoglienza verso chi lo attraversa. La bellezza di questo luogo si svela al meglio quando è rispettata e valorizzata”