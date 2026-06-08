Decoro e salubrità. Si appella a questi due parole il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini che ha ordinato l’immediata rimozione dalle vie pubbliche di Marinella di Selinunte dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti. Il riferimento è a quelli «non espressamente autorizzati» nelle vie che si affacciano sulle spiagge e sull’area marina di Marinella di Selinunte, tra cui via Marco Polo, via Pigafetta e via Antoniotto Usodimare. Per l’attività di controllo nel rispetto dell’ordinanza è stata anche attivata la Polizia municipale.