Il ristorante “La Pineta” a Marinella di Selinunte da oltre 50 anni è meta di turisti da tutto il mondo. Un vero punto di riferimento, citato più volte in numerose riviste internazionali. Un luogo simbolo che oggi perde il suo fondatore, Angelo Rizzuto, imprenditore visionario e padre amorevole. Ha iniziato la sua “missione” quando la borgata marinara era lontana dai circuiti turistici internazionali e ha portato avanti il progetto fino alla consegna del testimone nelle mani dei figli Salvatore, Lorenzo e Giuseppe che sono stati con lui fino agli ultimi giorni di vita.

Avrebbe compito 80 anni il prossimo dicembre e nonostante la stanchezza degli anni è sempre stati attivo e presente. Lui che è partito con un piccolo bar in un luogo di paradiso che sarebbe diventato in seguito una riserva orientata. Nei decenni la struttura ha subito numerosi cambiamenti ma con un unico punto di riferimento: regalare agli ospiti un’esperienza fuori dal comune. Piatti golosi e genuini. Una veduta mozzafiato ed il grande lusso di poter cenare con i piedi immersi nella sabbia e con il volto accarezzata dalla brezza marina.

Shane Smith, uno degli imprenditori più importanti del nord America ha condiviso, qualche anno fa, una foto insieme ad Angelo Rizzuto commentando il momento con una frase eloquente: “My favorite place on earth”. Lo stesso hanno fatto migliaia di altri ospiti da tutto il mondo. Anche Barry Diller, proprietario di TripAdvisor e Expedia ha più volte raggiunto la costa di Selinunte per pranzare nel ristorante di Rizzuto. La celebrazione delle esequie è fissata per giovedì 24 luglio alle ore 15.30 presso la Chiesa di San Giovanni a Castelvetrano.



Angelo Rizzuto, foto di Rebecca Dru

AUTORE. Redazione