Il sindaco del Comune di Castelvetrano Giovanni Lentini ha firmato la convenzione con RFI (Rete ferroviaria italiana) per l’utilizzo dell’ex stazione ferroviaria di Marinella di Selinunte. L’ente proprietario dell’immobile, infatti, ha concesso in comodato d’uso gratuito l’intero complesso. La convenzione, che decorrerà dal 1° agosto riguarda il fabbricato viaggiatori, il magazzino merci, il fabbricato dei servizi, il rifornitore idrico e un’ampia area esterna di circa 12.964 metri quadrati, oltre a circa 465 metri quadrati di immobili. L’accordo consentirà di rilanciare un’area destinata a servizi pubblici fondamentali. Tra gli interventi più attesi vi è la ripresa dell’iter per la realizzazione della stazione dei carabinieri di Marinella di Selinunte, un progetto fermo da anni che potrà finalmente tornare ad essere concretamente perseguito grazie alla disponibilità degli immobili prevista dalla convenzione. L’ex stazione potrà inoltre ospitare la guardia medica. L’Amministrazione comunale provvederà alla gestione, alla manutenzione e alla riqualificazione dell’intero complesso. «Quello raggiunto oggi è un risultato che la città attendeva da tantissimi anni. Un obiettivo inseguito fin dai tempi del commissariamento e che nessuno era riuscito a portare a compimento», ha scritto sui social il sindaco Giovanni Lentini.