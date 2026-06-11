Come già scritto giorni addietro, l’Amministrazione comunale di Castelvetrano ha detto no al deposito di rifiuti con sacchetti e contenitori in alcune vie centrali di Marinella di Selinunte. L’ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Lentini parla chiaro: bar e ristoranti non possono lasciare i rifiuti davanti la porta ma devono trovare gli spazi, all’interno delle loro aziende, dove depositare i rifiuti in attesa del ritiro. La questione ha tenuto banco in questi giorni. L’ufficio Suap ha convocato proprietari e gestori delle attività commerciali e l’Amministrazione ha suggerito soluzioni come, ad esempio, creare punti di deposito rifiuti ordinati e decorosi. Ma una ulteriore possibilità suggerita è stata quella incrementare il ritiro specifico per le attività commerciali da parte della ditta appaltatrice del servizio rifiuti, «naturalmente con un costo in più a carico degli esercenti che usufruiscono del servizio», puntualizza il sindaco Giovanni Lentini.

Per il primo cittadino «se si trova spazio per i tavoli gli esercenti possono trovarlo anche per i rifiuti», dice. «Il Comune potrebbe individuare apposite aree di conferimento o isole ecologiche di prossimità per migliorare la gestione dei rifiuti», scrive la consigliera comunale Enza Viola in un documento in cui chiede al consiglio di impegnare Sindaco e Giunta a un confronto. «Per una eventuale isola ecologica non se ne parla – replica il sindaco – perché oltre gli esercenti commerciali, alla fine, conferirebbero anche i cittadini, trasformandola così in una discarica».

AUTORE. Redazione