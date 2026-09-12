Già a marzo la deputata aveva chiesto per iscritto alla Regione l’elenco completo degli affidamenti relativi a questi lavori negli ultimi cinque anni, con importi, ditte coinvolte e pagamenti effettuati. Richiesta rimasta senza risposta, poi rinnovata a luglio, ma ad oggi ancora ignorata. Il silenzio della Regione permane mentre proprio in questi giorni la Procura di Palermo ha chiesto cinque condanne, tra i 5 e gli 8 anni e mezzo, nel processo sui presunti intrecci tra mafia, appalti pubblici e burocrazia regionale, che riguarda anche dragaggi e smaltimento di posidonia nei porti siciliani, compreso quello selinuntino.

«C’è un processo per accertare le eventuali responsabilità penali – dichiara Ciminnisi – si tratta di richieste della Procura, non di condanne: la parola definitiva spetta al giudice. Ma mentre la giustizia fa il suo corso, noi aspettiamo da sei mesi un semplice atto di trasparenza amministrativa: sapere a chi e con quali procedure sono stati affidati i lavori nel porto di Marinella. Non è un dettaglio, è la base minima della democrazia, di fronte un problema che si trascina da tempo immemore sulla pelle dei pescatori».«Vogliamo risposte chiare: quanto è stato speso, chi ha eseguito i lavori, con quali tempi e garanzie ambientali. E soprattutto – conclude Ciminnisi – vogliamo sapere se i pescatori saranno tutelati o lasciati soli ancora una volta».