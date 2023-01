ASCOLTA L'ARTICOLO

Stop alle autorizzazioni allo scarico per alberghi, ristoranti e attività commerciali. Anzi no. Il Comune di Castelvetrano pare abbia trovato la soluzione per continuare a rilasciare le autorizzazioni allo scarico per le grosse strutture ricettive di Marinella di Selinunte. La questione è nota: il depuratore comunale scivola verso il mare e le sue criticità statiche sono evidenti. Ma c’è anche che, oramai, è sottodimensionato rispetto al proliferare di strutture alberghiere dell’ultimo decennio a Marinella di Selinunte. Così il Comune aveva imposto lo stop al rilascio delle autorizzazioni allo scarico. Ora, però, pare sia stata trovata la soluzione.

Così come scrive il primo cittadino Enzo Alfano alla Regione, «da ulteriori approfondimenti della materia degli uffici, dell’Avvocatura dell’ente, del consulente tecnico e degli stessi funzionari del Dipartimento regionale acque e rifiuti, si è addivenuti al risultato che le acque reflue provenienti da alberghi, ristoranti, bar e altre attività commerciali, rientrano tra quelle assimilate alle domestiche». Alla luce di questa interpretazione, ora il Comune riprenderà a concedere le autorizzazioni allo scarico dei reflui.

AUTORE. Redazione