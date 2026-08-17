La posidonia che resta a decomporsi nelle acque del porto di Marinella di Selinunte quest’anno bloccherà anche la processione a mare della Madonna. Pescatori e associati al sodalizio “Pammilo” resteranno a braccia conserte e non organizzeranno né la sagra delle sarde e nemmeno collaboreranno per l’uscita a mare del simulacro della Madonna. «Non ci sono le condizioni logistiche per l’imbarco», spiega Carlo Barraco, a capo della cooperativa di pescatori a Marinella di Selinunte. Da poche settimane la ditta incaricata dalla Regione Siciliana ha tolto la posidonia che era stata ammassata sulla banchina ma resta da dragare il porto dove la navigazione è quasi impossibile. Quest’anno la processione del simulacro della Madonna sarà, dunque, solo per le vie di Marinella.