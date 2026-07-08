Chiusura dei locali alle ore 2,30 e non più all’1,30. Il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ha firmato una nuova ordinanza per regolamentare l’apertura dei locali della movida a Marinella di Selinunte e Triscina. La decisione è stata presa al termine dell’incontro che ieri il primo cittadino e l’assessore Monia Rubbino hanno tenuto con gli esercenti di Marinella. Certamente la prima ordinanza che imponeva la chiusura all’1,30 non è piaciuta agli esercenti. Da qui la riunione e il cambio degli orari. «Vengono confermate, al contempo, le misure ritenute necessarie per prevenire schiamazzi, fenomeni di degrado urbano, consumo incontrollato di bevande alcoliche e disturbo della quiete pubblica», chiarisce il primo cittadino sulla sua Fanpage.

Con la nuova ordinanza viene anche disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 2 alle 7. Vendita di bevande in vetro e in contenitori di metallo o alluminio dalle ore 22 alle 7. E ancora, stop alla musica: dalle 14 alle 17, dall’1 alle 7 da lunedì a giovedì, domeniche e festivi e dalle 2 alle 7 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi. Per le attività di produzione di alimenti da asporto resta consentita la prosecuzione dell’attività oltre gli orari di chiusura previsti per i pubblici esercizi, fermo restando il divieto di consumare alimenti e bevande negli spazi pubblici antistanti le attività, nonché il rispetto delle ulteriori disposizioni previste dall’ordinanza.