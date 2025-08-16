Da oltre 30 anni a Marinella di Selinunte si svolge la tradizionale processione in mare del Sacro Cuore di Maria. La “Madonnina di Selinunte” ha molti devoti, soprattutto tra i pescatori che vivono nella borgata anche in inverno. La scultura viene caricata su una imbarcazione illuminata a festa e trasportata dal porticciolo di Marinella sino alla frazione di Triscina di Selinunte, seguita da una flotta di pescherecci e barche da diporto.
Quest’anno, la Festa del Sacro Cuore di Maria, è iniziata lo scorso 14 agosto e si chiuderà domenica 17 agosto. Oggi, sabato 16 agosto, alle ore 18:00 è previsto il Rosario meditato e Vespri, santa messa. Domenica, santa messa alle ore 9:00 e poi alle 18:00 la processione del simulacro (itinerario: via Megara Nysea, via degli Argonauti, Via Alceste, via Icaro, via Persefone, via Cassiopea, via Esiodo, via Castore e Polluce, via Persefone, via Caboto, Via Marco Polo (fino al lido Zabara) e ritorno, via Usodimare Antoniotto, piazza Empedocle); alle 19,30, Celebrazione Eucaristica al porto; ore 21,30, imbarco del simulacro con offerta floreale ai caduti nel Mediterraneo; ore 24:00, giochi pirotecnici. Al termine si riaccompagna il Simulacro del Sacro Cuore di Maria in parrocchia.
Clicca qui per il VIDEO di una precedente edizione
Alcune foto degli anni precedenti
