Un vasto incendio si è sviluppato nella zona della Riserva orientata del fiume Belìce a Marinella di Selinunte. Le fiamme, alimentate anche dal forte vento, hanno interessato la folta vegetazione che si trova fra l’hotel Paradise Beach e il vecchio ponte di ferro sul fiume Belìce. Le alte fiamme e il fumo sono visibili a centinaia di metri di distanza. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Mazara del Vallo e Castelvetrano e due elicotteri in uso al Corpo forestale regionale. Al momento non si registrano danni a cose e persone.