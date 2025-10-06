Un incendio si è sviluppato all’interno della Riserva naturale del fiume Belìce a Marinella di Selinunte. La zona interessata dalle fiamme si trova proprio vicino la foce del fiume. La colonna di fumo nero che si è sprigionata per tutto il pomeriggio è stata visibile dalla borgata marinara. A bruciare sterpaglie e flora naturale che nasce nella Riserva ma, non è escluso, che tra le fiamme siano finiti altri tipi di rifiuti, visto il fumo nero sprigionato. La Riserva è direttamente gestita dal Libero Consorzio provinciale di Trapani.