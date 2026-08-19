Il Comune non sosterrà i costi dei giochi d’artificio del 23 agosto e rimane a fianco dei pescatori e dell’associazione “Pammilo”. Lo annuncia il sindaco Giovanni Lentini tramite la propria Fanpage dopo che ieri i marinai di Marinella di Selinunte e l’associazione “Pammilo” hanno fatto sapere che non collaboreranno per l’imbarco a mare della Madonna. La colpa è della posidonia che intasa il porto e per la quale la Regione si sta muovendo per affidare i lavori. Ragioni di cui il sindaco ha preso atto. «L’iniziativa di porre a carico del Comune i giochi d’artificio avrebbe potuto assumere un significato non coerente con la situazione di difficoltà e con la protesta manifestata dai pescatori per le condizioni di agibilità del porto», spiega il primo cittadino. Secondo il sindaco il culmine della festa del Sacro Cuore di Maria è proprio la processione a mare del simulacro, che quest’anno non sarà fatta. «L’obiettivo è lavorare insieme affinché la festa possa tornare a svolgersi nella sua forma tradizionale, con tutte le iniziative che la accompagnano e con il pieno coinvolgimento della comunità di Marinella di Selinunte», aggiunge il sindaco sulla sua Fanpage.