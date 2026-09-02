Parco archeologico di Selinunte

3 settembre | Alessandro Panicola | Pura Bossa Nova

4 settembre | Di Bella-Pace | Lullaby

Siamo agli ultimi appuntamenti del cartellone di SelinuntEstate, dedicati in maggioranza alla musica, nelle sue infinite variabili. Domani sera (giovedì 3 settembre) alle 21 sotto il Tempio E Alessandro Panicola proporrà una delle sue “conversazioni musimatiche” che tanto successo stanno ottenendo in questi ultimi mesi. Teorie, progetti, paradossi matematici di una scienza perfetta, dispersa tra le note. Alle 21.45 questo ingegnere, cantante e chitarrista guiderà il pubblico verso le radici fisiche e musicali della Bossa Nova: con la leggerezza tipica di chi sa e sa comunicare, restituendo al pubblico non solo suggestioni musicali ma anche un arricchimento culturale. Alessandro Panicola è un personaggio poliedrico: ingegnere nel titolo, musicista nell’animo, fisico per passione. Si è innamorato di João Gilberto facendo della Bossa Nova la sua vita. Biglietto: 15/10 euro (conversazione + concerto) – 12 euro (solo concerto).

Venerdì (4 settembre) alle 19.30, il soprano alcamese (ma trapiantata a Londra) Luciana Di Bella e il pianista e compositore romano Massimiliano Pace, dopo essersi già esibiti a Segesta, portano il loro Lullaby, al tramonto al Baglio Florio di Selinunte. Un viaggio intimo e profondo sul tema della ninna nanna, del notturno e dell’onirico. Gli arrangiamenti, curati da Pace, fondono con eleganza mondi apparentemente lontani, dalle arie classiche di Puccini e Brahms al pop-rock dei Cure e degli Eurythmics, fino alla tradizione siciliana di Rosa Balistreri e a composizioni originali firmate dalla coppia di musicisti. Biglietti: 15/10 euro

In contemporanea a Cave di Cusa, giovedì alle 21 Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco proporranno Andromeda e Perseo, testo e regia Gianfranco Perriera. Il mito diventa racconto di resistenza alla violenza e al destino. Venerdì alle 21, invece, Sergio Vespertino porta in scena “Pinocchio. Anatomia di un seme ostinato, rileggendo con spirito critico il famoso romanzo di Collodi. Musiche di Virginia Maiorana. Gli spettacoli fanno parte del cartellone Teatri di Pietra. Biglietto: 13 euro.

Il programma di SelinuntEstate è curato dal Parco di Selinunte diretto da Felice Crescente e da CoopCulture. Biglietti: www.coopculture.it