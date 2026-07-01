Il “Mediterraneo jazz” aprirà sabato 4 luglio il “SelinuntEstate”, la rassegna promossa dal Parco archeologico di Selinunte che si protrarrà fino all’8 settembre. Un progetto di valorizzazione e rispetto, rivolto a pubblici diversi che scopriranno il Parco Archeologico diretto da Felice Crescente, in orari diversi, alla luce della luna o dell’alba che sorge e tinge tutto di rosa. Tantissimi gli appuntamenti. Dopo il “Mediterraneo jazz”, sarà la volta di “Ekklesia festival”, sostenuto dall’Assessorato regionale ai beni culturali. Un’alba e una performance al tramonto, nel segno delle arti multidisciplinari: si inizia la sera di venerdì 10 luglio con “Sicilitudine tra terra e cielo”: Elio Crifò è il nocchiero di un viaggio tra le parole di Pirandello, Bufalino, Abu Nuwas e Cannizzaro e le musiche di Rosa Balistreri, Franco Battiato, Pietro Mascagni, Nino Rota ed Ennio Morricone. Un omaggio che vede al suo fianco la storica Orchestra a plettro Città di Taormina. All’alba (alle 5) di sabato 11 luglio, sul pronao del Tempio E, ecco “Song for peace” come rito di ascolto e di dialogo. La splendida voce di Alessandra Salerno e la NoQuietWomen Orchestra. Si chiude domenica 12 luglio al tramonto (alle 18.30) con la presentazione di “Sicilia è fimmina”, narrazioni di Francesco Panasci sugli effetti di sabbia nati dalle mani magiche della sand artist Stefania Bruno; alle 21 il concerto Notturno a Selinunte del Trio Mulè (Mariangela Lampasona, violino; Sandrina Colajanni, violoncello; Giusy Cascio, pianoforte) per un nuovo viaggio tra tanghi e colonne sonore, in dialogo con i templi. Biglietti tra 15 e 10 euro su www.coopculture.it.