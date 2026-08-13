Potenziamento dei controlli e identificazione di eventuali soggetti sospetti. È quanto ha avuto assicurato il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini al termine della riunione tenutasi in Prefettura a Trapani. A richiederla è stato lo stesso sindaco dopo le ultime due risse avvenute tra extracomunitari a Marinella di Selinunte. Il potenziamento dei controlli da parte di tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio avverrà con particolare attenzione alle fasce notturne del fine settimana, quando si registra la maggiore presenza di persone. «L’Amministrazione comunale continuerà a mantenere alta l’attenzione e a collaborare con Prefettura, Questura e tutte le Forze dell’Ordine affinché Marinella di Selinunte e Triscina rimangano luoghi sicuri e vivibili per residenti, operatori economici e turisti», ha scritto il sindaco sulla sua Fanpage.