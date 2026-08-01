Divieto di sosta in giornate clou d’afflusso di turisti e vacanzieri per consentire agli operai del Comune di ridisegnare a terra gli stalli bianchi di parcheggio. È quello che è stato disposto dal Comune di Castelvetrano in via Pigafetta e via della Cittadella a Marinella di Selinunte. Oggi – sabato 1° agosto – e poi da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto, dalle ore 7 alle 19, vige il divieto di sosta sulle vie interessate, «compresi per i mezzi al servizio di persone con disabilità e residenti», cita il cartello affisso sui segnali stradali. La presenza della segnaletica e il divieto di sosta (con rimozione forzata) in vie così vicine al centro e, soprattutto, in questi primi giorni del mese di agosto hanno sollecitato qualche lamentela di cittadini finita anche sui social.