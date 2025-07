Il Dipartimento regionale di Protezione civile ha concesso un contributo di 120 mila euro al Comune di Castelvetrano per interventi di sistemazione e manutenzione del depuratore comunale di Marinella di Selinunte. La somma è stata concessa a seguito degli eventi metereologici eccezionali che si sono verificati nel 2021 e che hanno interessato anche l’area del depuratore, compreso il tratto di strada appena sopra l’impianto. Il piano di interventi urgenti per i Comuni colpiti nel 2021 da eventi meteo eccezionali è stato predisposto dal Commissario delegato e al suo interno è stato inserito e approvato l’intervento anche per il depuratore di Marinella di Selinunte. Si tratterà di interventi “tampone” sull’impianto che da anni registra uno scivolamento verso il mare, essendo stato costruito su una parte di costone della borgata di Marinella di Selinunte. Ora toccherà al Comune provvederà ad affidare i lavori.