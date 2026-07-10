Un ingresso che permette a Selinunte di “abbracciare” il territorio e viceversa: nasce dalla collaborazione tra il Parco Archeologico di Selinunte e il Comune di Castelvetrano, la decisione di aprire al pubblico il varco dal lato di Triscina, non soltanto le prime domeniche del mese (come era stato annunciato), ma anche ogni sabato e domenica di luglio e ogni weekend (da venerdì a domenica) di agosto a partire da domani. I biglietti di ingresso e i servizi saranno acquistabili on line o tramite il call center di CoopCulture (0923.1990030 ). Dal varco di Triscina potranno accedere anche gli abbonati del Parco dotati della card Selinunte365.

E non sarà l’unica novità: oltre all’ accesso durante il giorno, sia lunedì prossimo (13 luglio) che martedì 21 luglio, poi il 12, 25, 30, 31 agosto, e l’1 settembre il Parco archeologico aprirà anche in notturna per assistere – ogni mezz’ora dalle 21 alle 22.30 (l’1 settembre dalle 20.30 alle 22) – al videomapping sulle antiche colonne doriche del primo tempio della Collina orientale. Un racconto immersivo che narra in maniera molto scenografica (con effetti video e audio), il conflitto con Segesta. Dopo una breve introduzione storica con una guida turistica abilitata, i visitatori potranno ripercorrere la storia dell’antica città: le immagini immersive racconteranno la grandezza della colonia greca, le tensioni con Segesta, la guerra e la distruzione ad opera dei Cartaginesi. La fine di Selinunte greca, restituita dalle immagini, dialoga con le ferite dei conflitti moderni: il destino delle popolazioni civili, la perdita irreversibile del patrimonio, il costo umano della guerra che attraversa i secoli.

L’entrata dal lato di Triscina è dotata anche di una biglietteria sfruttando locali ripristinati dal Comune di Castelvetrano-Selinunte; e permette l’accesso anche in bicicletta ma soltanto seguendo le guide turistiche accreditate su percorsi stabiliti. Tutto questo si deve al dialogo tra Parco Archeologico, Comune e le associazioni di volontari Demetra e Progetto Triscina.

Nel fine settimana sono disponibili anche le visite didattiche Selinunte highlights, e la Passeggiata con la guida turistica tra i monumenti. www.coopculture.it

SELINUNTESTATE. Continua anche il cartellone di SelinuntEstate: domani sera (sabato 11 luglio) grandissima attesa alle 21.30 per il debutto a Selinunte di Tony Hadley: l’ex voce degli Spandau Ballet incontrerà la Big Band dell’Orchestra Jazz Siciliana diretta da Vito Giordano, in un concerto che attraversa memoria pop, eleganza orchestrale e suggestioni jazz. Voce iconica del pop britannico e interprete di successi intramontabili come True, Gold e Through The Barricades, Tony Hadley ha saputo reinventarsi, affermandosi anche nel panorama jazz e swing grazie alla sua vocalità elegante e potente. Biglietti tra 18.50 e 33.50 euro.

Un passo indietro per tuffarsi nell’Ekklesia festival, sostenuto dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali. Sempre domani ma all’alba (alle 5), sul pronao del Tempio E, ecco Song for peace come rito di ascolto e di dialogo, con la splendida voce di Alessandra Salerno e la NoQuietWomen Orchestra. Domenica (12 luglio) al tramonto alle 18.30 presentazione di “Sicilia è fimmina”, narrazioni di Francesco Panasci sugli effetti di sabbia nati dalle mani magiche della sand artist Stefania Bruno; alle 21 il concerto Notturno a Selinunte del Trio Mulè (Mariangela Lampasona, violino; Sandrina Colajanni, violoncello; Giusy Cascio, pianoforte) per un nuovo viaggio tra tanghi e colonne sonore, in dialogo con i templi. Biglietti tra 15 e 10 euro su www.coopculture.it.