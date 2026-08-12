Un’esperienza che ha riscosso un tale successo, che sono state aggiunte altre date: si tratta della visita guidata con aperitivo al tramonto a Selinunte. Un appuntamento che intriga occhi, naso e palato, visto che si osserva la storia antica che prende vita sulle colonne del tempio, gustando un calice di vino e prodotti a km0 al tramonto. Oltre alla data di stasera (12 agosto) praticamente sold out, è stata infatti aggiunta la serata di venerdì (14 agosto), a quelle già annunciate del 19 e 31 agosto: aspettando il tramonto (dalle 18 in poi) si scopriranno i templi maestosi guidati da un archeologo, per poi gustare un calice di vino e un tagliere di prelibatezze del territorio nell’antico Baglio Florio, costruzione ottocentesca nel Parco archeologico. Prenotazioni: www.coopculture.it



Se invece si vuole assistere all’ormai famoso video mapping sulle colonne del primo tempio della collina orientale, si dovrà attendere il 17 agosto, poi il 25, 30 e 31 agosto, sempre alle 21, alle 21.30, alle 22 e alle 22.30. Un “viaggio di luce” sull’ultima notte della città, prima della distruzione a opera di Segesta. Un racconto umano che si unisce a una scenografia naturale e alla potenza della tecnologia audiovisiva, per riflettere sulle tragiche conseguenze di un conflitto, ieri come oggi: la violenza sui civili, la distruzione del patrimonio e la fragilità della pace di fronte alla sete di egemonia.

Aperitivo: 14, 19 e il 31 agosto, alle 18.

Videomapping: 17, 25, 30 e 31 agosto, alle 21/ 21.30/ 22 / 22.30