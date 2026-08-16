Annullato lo spettacolo “Omero & Omero”, in programma lunedì 17 agosto davanti al Tempio di Hera nell’ambito della rassegna “Selinunte Estate 2026”. La decisione è stata presa a causa di problemi di salute che hanno interessato alcuni componenti della compagnia teatrale, rendendo impossibile lo svolgimento della rappresentazione.

Lo spettacolo, interpretato da Fabrizio Ferracane e Giacomo Bonagiuso, non è stato cancellato definitivamente ma soltanto rinviato. Gli organizzatori hanno infatti comunicato che “Omero & Omero” sarà riproposto non appena le condizioni lo consentiranno. Maggiori informazioni sulla nuova data saranno rese note nelle prossime settimane.