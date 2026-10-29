Riqualificazione del porticciolo, pianificazione per una nuova viabilità, un percorso enogastronomico e artigianale all’interno del parco archeologico. Sono queste alcune proposte che l’associazione albergatori di Marinella di Selinunte ha proposto per bocca del presidente Paolo Masella all’Amministrazione comunale. L’incontro tra gli albergatori, il sindaco Giovanni Lentini, gli assessori Mariano Palermo, Davide Brillo e Monia Rubbino, si è tenuto all’Oasi di Selinunte ed è stato organizzato dopo che gli operatori turistici si sono detti preoccupati per il calo delle presenze turistiche a Selinunte, questo in netta controtendenza registrata dai Comuni limitrofi dove i numeri del comparto turistico sono stati in aumento. L’Amministrazione comunale ha accolto le proposte dell’associazione albergatori e il sindaco Giovanni Lentini ha ribadito la necessità che ognuno si assuma la propria responsabilità nel mantenere il decoro della borgata. L’auspicio è quello di una proficua collaborazione pubblico-privato, «per garantire la qualità dell’ospitalità e dei servizi offerti», è stato ribadito durante l’incontro.

Tra le iniziative proposte ci sono anche la strategia di un campo boe per attracchi di imbarcazioni in rada fuori dal porto, la possibilità degli albergatori di poter accedere al Parco coi propri pulmini e una maggior fruibilità della passerella che percorre la Riserva naturale del fiume Belìce al servizio della collettività e dei flussi turistici e dei soccorsi in spiaggia.