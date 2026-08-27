Venerdì 28 agosto, domenica 30 agosto e mercoledì 2 settembre alle 18.30 ritorna la visita guidata dell’Acropoli di Selinunte con un aperitivo con vista sul Mediterraneo. Un’esperienza che sarà difficile dimenticare: il sole al tramonto dipinge le pietre di rosa e Selinunte acquista una luce diversa. Passeggiando lungo le antiche strade guidati da un archeologo, si ricorderanno la storia e i miti della colonia greca fino a raggiungere il Tempio C e i resti dei monumenti affacciati sul mare. Sulla terrazza panoramica sarà servito un aperitivo di prodotti a km0. Prenotazioni: www.coopculture.it