Rivoli d’acqua che dalla vasca di rilancio delle fogne al porto di Marinella di Selinunte finiscono sulla spiaggia sotto il mercato del pesce e poi a mare in piena estate. Succede in questi giorni nella borgata marinara dove è stato necessario l’intervento dei tecnici comunali per una manutenzione che riguarda il cambio di due valvole delle pompe di sollevamento. Quelle che confluiscono nella vasca sotterranea proprio all’imbocco del porto sono le acque bianche della condotta cittadina e l’afflusso di più persone nel periodo estivo sovraccarica la condotta. L’intervento di manutenzione non è il primo che avviene in questi anni; proprio quell’impianto di sollevamento verso il depuratore comunale è un punto cruciale e delicato della rete. Per la stagione estiva rimane, invece, la criticità legata all’accumulo della posidonia nell’area portuale. Per spostare le cataste di posidonia rimossa dal fondo del porto se ne parlerà dopo l’estate.

AUTORE. Redazione