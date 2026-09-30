Grande risultato per il SelinPadel di Castelvetrano, che conquista la promozione in Serie D1 al termine del campionato maschile di Padel Serie D2 della FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel. La formazione castelvetranese ha raggiunto l’importante traguardo al termine della doppia finale play-off contro la compagine messinese Magia dei Sapori – RICC Padel Brolo.

La gara di andata si è disputata sui campi del SelinPadel a Selinunte, mentre per la decisiva finale di ritorno la squadra ha affrontato la trasferta in provincia di Messina, giocando domenica 27 settembre sui campi del RICC Padel Club di Brolo. Un doppio confronto con in palio il salto nella categoria superiore, che ha visto il SelinPadel completare nel migliore dei modi un percorso iniziato nel girone provinciale di Trapani e proseguito attraverso le successive fasi a eliminazione diretta. Protagonisti di questa stagione sono stati Vittorio Ciriesi, capitano della formazione, Kevin Sclafani, Pietro Gangi, Manuel Raineri, Sebastiano Asaro e Lollo Chirco, guidati dal maestro Massimo Romeo.

Un gruppo che, partita dopo partita, è riuscito a raggiungere l’obiettivo della promozione, premiando il lavoro e la continuità mostrati durante l’intero campionato. Il successo nei play-off consegna così al club di Castelvetrano l’accesso alla Serie D1 e rappresenta un risultato importante anche per il movimento sportivo locale. SelinPadel porta infatti il nome di Castelvetrano e Selinunte in una categoria superiore del padel siciliano.

La doppia sfida contro il RICC Padel Brolo rappresentava l’ultimo ostacolo: prima il confronto davanti al pubblico di casa a Selinunte, poi la trasferta decisiva a Brolo. Per il SelinPadel la stagione di Serie D2 si conclude dunque nel modo migliore: con la vittoria dei play-off e la conquista della Serie D1. Un traguardo che premia l’intero gruppo e apre adesso una nuova sfida sportiva nella categoria superiore.