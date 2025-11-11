Sabato 8 novembre nei nuovi campi di Selinpadel a Marinella di Selinunte si è disputata la prima partita della Italia Winter Cup. Una giornata composta da due partite che hanno visto la Selinpadel vincere 2-0 contro la Forese di Trapani nel circuito. La prima vittoria è stata di Rosario Barresi e Flavio Pizzo i due istruttori, mentre il secondo match è stato vinto dai giocatori Pietro Gangi e Vittorio Ciriesi Questa prima fase provinciale continua con altre due giornate previste una a Mazara del Vallo, l’altra con l’avversaria Marsala, nuovamente presso i campi di Selinpadel.

“Ieri abbiamo inaugurato la stagione nel migliore dei modi, conquistando una vittoria netta per 2-0 contro una Forese combattiva e di livello. Una prestazione convincente, fatta di grinta, gioco di squadra e grande determinazione da parte di tutti” – afferma Barresi, dichiarando che vincere in casa ha sempre un sapore speciale.