Due giornate all’insegna dello sport, della formazione e della convivialità. Sabato 28 e domenica 29 novembre il Selinpadel Club di Castelvetrano ospiterà un doppio appuntamento dedicato agli appassionati di padel, con due ospiti d’eccezione.

Sabato 28 novembre si scenderà in campo per un torneo di padel maschile e femminile con la partecipazione di Mirko Vučinić, ex attaccante di Roma e Juventus e protagonista per diversi anni del calcio italiano e internazionale. A rendere ancora più interessante la competizione sarà il premio in palio: un soggiorno per due persone presso Mangia’s Resorts & Clubs. Al termine delle attività sportive, la giornata proseguirà con la “Cena dei Campioni”, un momento di convivialità per condividere la passione per lo sport anche fuori dal campo. La partecipazione alla cena è prevista esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Domenica 29 novembre sarà invece protagonista Marc Salart della Marc Salart Padel Academy, che terrà una speciale Padel Clinic dedicata al perfezionamento della tecnica e della tattica di gioco. Un’occasione per acquisire nuove competenze, migliorare le proprie prestazioni e confrontarsi direttamente sul campo con un professionista della disciplina.

Un intero weekend che unisce competizione, formazione e socialità, confermando la crescente attenzione verso una disciplina sportiva che continua a conquistare nuovi appassionati anche nel territorio belicino. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso il Selinpadel Club, in via Trenta Salme a Castelvetrano. Maggiori info sui social SelinPadel: https://www.facebook.com/selinpadel