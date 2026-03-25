Calato il sipario sulla 132ª edizione del Sei Nazioni, l’attenzione si sposta sul bilancio di una manifestazione che ha saputo scardinare le gerarchie consolidate del rugby europeo. Se da un lato il torneo ha sancito la supremazia della Francia, capace di imporsi per il secondo anno consecutivo confermando una leadership difficile da scalfire, dall’altro sarà archiviato come uno dei più imprevedibili degli ultimi anni. In questo scenario, il monitoraggio dei volumi di gioco e la dinamica dei flussi offrono una lente d’ingrandimento privilegiata per pesare il divario tra i pronostici della vigilia e l’effettivo responso dei campi.

L’Osservatorio di Planetwin365 ha mappato i trend della competizione fornendo una panoramica completa non solo sulle giocate relative al titolo, ma anche sulle singole sfide che hanno visto l’Italia protagonista di imprese storiche. Proprio i match degli Azzurri hanno registrato un picco di interesse senza precedenti, capace di orientare massicciamente le scommesse verso gli uomini di Quesada e di riflettere l’entusiasmo di un mercato che ha seguito con estrema attenzione l’evoluzione tecnica della Nazionale.

Chi vincerà il Sei Nazioni 2026: Galles favorito secondo gli scommettitori

L’indagine dell’Osservatorio relativa al mercato “Vincente Torneo” evidenzia un orientamento molto definito da parte degli scommettitori. Durante l’intero svolgimento della competizione, il Galles ha dominato i volumi di gioco, raccogliendo un consenso massiccio pari al 46% delle preferenze totali. Alle spalle dei “Dragoni Rossi”, il mercato ha premiato la crescita dell’Italia (36%), mentre quote decisamente marginali sono state riservate all’Inghilterra (10%) e alla Francia, che nonostante il ruolo di favorita tecnica ha raccolto appena l’8% delle giocate sulla vittoria finale.

Tuttavia, il verdetto del campo ha restituito una gerarchia molto differente rispetto alle aspettative degli scommettitori. Sebbene i flussi di gioco puntassero con decisione verso Cardiff, infatti, la classifica ha sancito nuovamente la superiorità de “Les Bleus”. La Francia, imponendosi per il secondo anno consecutivo, ha ribadito una supremazia tecnica che ha smentito le previsioni della vigilia, rimaste legate a un pronostico che non ha trovato riscontro nelle prestazioni effettive delle squadre in questa edizione.

Italia vs Inghilterra: oltre la metà dei volumi punta sugli inglesi

Lo scollamento più significativo tra monitoraggio e realtà si è registrato, tuttavia, in occasione della sfida tra Italia e Inghilterra. L’analisi dei flussi evidenzia come gli scommettitori abbiano seguito fedelmente la tradizione statistica di questo match: prima del calcio d’inizio, infatti, i precedenti parlavano chiaro, con 32 confronti diretti nella storia del torneo e un bilancio di 32 vittorie a favore della compagine inglese. Questo dominio assoluto dei “The Red Rose” ha orientato massicciamente il mercato, portando l’82% delle giocate totali a confluire sul successo della squadra ospite.

Tuttavia, il verdetto del campo ha riscritto completamente la storia del rugby europeo e del torneo. Contro ogni aspettativa basata sui volumi di gioco e sui precedenti, gli uomini di Quesada hanno ottenuto una vittoria storica, battendo l’Inghilterra per la prima volta in assoluto. Si è trattato di un vero e proprio “break” statistico: un pezzo di storia dello sport che ha visto la logica dei numeri soccombere dinanzi a una prestazione azzurra senza precedenti, capace di smentire il netto favore degli scommettitori verso gli inglesi.

Galles vs Italia: sfida più equilibrata secondo gli scommettitori

Il clima di euforia generato dalla storica vittoria contro l’Inghilterra ha condizionato profondamente l’approccio degli appassionati verso l’ultimo turno del torneo. Il successo ottenuto all’Olimpico ha infatti alimentato un’ondata di fiducia che ha spinto molti a credere nel raddoppio azzurro: questo entusiasmo ha portato i volumi sulla vittoria dell’Italia a toccare il 43%, una quota estremamente alta per una trasferta a Cardiff, a fronte del 57% di preferenze raccolte dal Galles.

Tuttavia, il verdetto del campo ha frenato l’ottimismo degli scommettitori per quest’ultima sfida, con il Galles capace di imporsi per 31-17. Nonostante la delusione dei sostenitori azzurri, la 132ª edizione resta un torneo che, tra sorprese e conferme, ha saputo scrivere una pagina importante del rugby europeo e della storia di questo torneo.

Il dato finale che emerge dall’analisi delle giocate è la rapidità con cui gli appassionati hanno saputo riconoscere il nuovo status della Nazionale di Quesada: l’Italia prende sempre più le distanze dal “cucchiaio di legno”, un riconoscimento amaro cui era ormai tristemente abituata, confermandosi una variabile capace di scardinare le gerarchie consolidate e di spostare massicciamente gli equilibri del mercato.

Fonte link: https://www.planetwin365.it/guida/osservatorio-rugby-sei-nazioni-2026