Un grande successo, tale da prorogarlo almeno per tutto agosto. E il racconto condiviso che immerge il tempio dorico di Segesta in un mare di immagini, è diventato così l’appuntamento dell’estate: il videomapping PHOS, io sono il fuoco non si ferma ma riparte: riprendono infatti le repliche da mercoledì prossimo (24 luglio) a mercoledì 28 agosto, ogni sera due rappresentazioni, alle 21.20 e alle 22.20

E’ un modo per esorcizzare l’incendio devastante dello scorso anno e, nello stesso tempo, cercare nel mito una sua ragion d’essere, visto che PHOS ritrova il Titano Prometeo che lo volle consegnare agli uomini come strumento di vita e ingegno. Un videomapping immersivo, fuoco “buono” che assale le colonne, si inerpica e tinge il tempio di rosso, mentre l’attore Dario Muratore, personaggio tra le immagini, impersona il Fuoco che si racconta agli umani. Uno spettacolo unico, proiettato nel Terzo Millennio ma che resta saldamente ancorato al mito. E’ un progetto innovativo che nasce dalla collaborazione tra la direzione del Parco archeologico di Segesta, CoopCulture e Odd Agency.

Ogni sera due rappresentazioni, alle 21.20 e alle 22.20. Bisogna presentarsi all’ingresso venti minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

PHOS. Io sono il fuoco

a cura di ODD Agency

testo di Dario Muratore

prodotto da CoopCulture

dal 24 luglio al 28 agosto

Ogni sera ore 21.20 e alle 22.20

Durata: 20 minuti

Biglietto: Intero 8 euro/Ridotto: 6 euro (ingresso all’area del Tempio)

Biglietteria aperta dalle 20.30

Si consiglia la prenotazione

www.coopculture.it | 0923 1990030

AUTORE. Redazione