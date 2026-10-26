C’è anche il polo liceale “Cipolla-Pantaleo-Gentile” di Castelvetrano tra i beneficiari del finanziamento di 360 mila euro per l’attivazione di progetti di politiche giovanili da attuare nelle scuole di competenza del Libero Consorzio provinciale. Al polo di Castelvetrano col progetto “Il sto bene, stiamo bene” sono andati 21.353,80 euro. Gli ambiti di intervento dell’intero finanziamento in provincia sono: educazione alla cittadinanza attiva, contrasto alle dipendenze e alla marginalità sociale. E poi iniziative di scuola di politica e promozione di attività ed esperienze educative, culturali, turistiche e sportive. A ciascuno dei primi due ambiti sono stati destinati 100 mila euro, agli altri due 80 mila, ripartiti tra i diversi istituti che svolgeranno i progetti che vi ricadono. Tra le scuole beneficiare anche l’istituto “D’Aguirre-Dante Alighieri” di Salemi con i progetti: “Riscoprire lo scrigno della sicilianitudine-percorsi di educazione alla cittadinanza culturale e diritti umani”, 14.835 euro; “Belìce: memoria e futuro inclusive tour”, “Imparo a sentire, imparo a relazionarmi”, 18.280; “L’inclusione: un modo diverso per riscoprire se stessi e gli altri valorizzando le opportunità del territorio”, 23.680.