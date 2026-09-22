Dai finanziamenti per il decoro degli ambienti scolastici agli investimenti per la formazione sulla sicurezza destinata a chi opera nel mondo della scuola. E ancora, aiuti per il trasporto scolastico di chi frequenta gli istituti agrari, ma anche la revisione delle norme che consentono ai giovani di un istituto superiore a indirizzo socio-sanitario di acquisire con più facilità l’abilitazione professionale al termine del percorso di studi. Sono alcune delle proposte emerse nel corso della seconda tappa a Trapani del ciclo di incontri con i dirigenti scolastici delle province siciliane, organizzato dalla Regione e dall’Ufficio scolastico regionale in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2026-27. L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, punta a raccogliere idee e proposte del mondo della scuola e tradurle in azione politica. A fare gli onori di casa è stato il dirigente dell’Ambito territoriale di Trapani, Davide Nugnes, mentre ad aprire i lavori è stata Vita D’Amico, dirigente dell’Istituto superiore “S. Calafato – G.B. Amico”, sede dell’evento.

«Ho scelto di inaugurare l’anno scolastico – ha detto l’assessore Mimmo Turano – ripetendo l’esperienza dello scorso anno e adottando un metodo basato sull’ascolto della comunità scolastica e delle questioni più urgenti, per provare a trasformare la scuola siciliana. Oggi a Trapani sono emerse idee e proposte molto interessanti che porteremo avanti nei prossimi mesi, in particolare sul tema della riqualificazione degli ambienti didattici. Su questo lavoreremo, così come stiamo già lavorando a un piano strutturale di condizionamento degli edifici scolastici e per aiutare le scuole delle isole minori, come Pantelleria e le isole Egadi, ad abbattere i costi di trasporto per gli studenti in viaggio di istruzione, come abbiamo già fatto per Lampedusa e Linosa».

«L’avvio dell’anno scolastico è un momento di rinnovato impegno per tutta la comunità scolastica – ha sottolineato il dirigente dell’Ambito territoriale di Trapani, Davide Nugnes – l’incontro di oggi a Trapani ha rappresentato un’occasione per valorizzare il lavoro delle scuole del territorio e rafforzare la collaborazione tra l’assessorato regionale dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico provinciale, nel comune intento di supportare i dirigenti scolastici del Trapanese e nella condivisa responsabilità di garantire alle studentesse e agli studenti qualità dell’offerta formativa, inclusione e opportunità di crescita».

AUTORE. Redazione